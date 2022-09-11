Ферстаппен выиграл Гран-при Италии и одержал одиннадцатую победу в сезоне

ТАСС, 11 сентября. Нидерландский пилот Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл», стал победителем 16-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» — Гран-при Италии. Соревнования проходили в воскресенье на автодроме в Монце.

Вторым финишировал пилот команды «Феррари» монегаск Шарль Леклер, тройку лучших замкнул британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл. Гонщики финишировали следом за машиной безопасности из-за технических проблем с болидом австралийца Даниэля Риккьярдо («Макларен»).

Испанец Карлос Сайнс — младший («Феррари») занял четвертое место, стартовав с 18-й позиции. Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон («Мерседес») показал пятый результат, британец начал гонку с 19-й позиции. Нидерландский пилот команды «Уильямс» Ник де Врис финишировал девятым, гонщик заменил представителя Таиланда Александра Албона, которого в субботу госпитализировали из-за аппендицита. На Гран-при Италии де Врис дебютировал в «Формуле-1».

На 12-м круге гонку досрочно завершил немец Себастьян Феттель («Астон Мартин») из-за проблем с болидом. Для четырехкратного чемпиона мира данная гонка стала последней на европейской трассе, поскольку по окончании сезона он завершит карьеру. Также гонку из-за технических проблем завершили испанец Фернандо Алонсо («Альпин») и канадец Лэнс Стролл («Астон Мартин»).

Ферстаппен, ставший вторым по итогам квалификации, стартовал с седьмой позиции из-за замены двигателя внутреннего сгорания. Также штрафы в связи с заменой деталей на болиде получили Сайнс-младший, Хэмилтон, мексиканец Серхио Перес («Ред Булл»), финн Валттери Боттас («Альфа Ромео»), японец Юки Цунода («Альфа Таури»), француз Эстебан Окон («Альпин»), датчанин Кевин Магнуссен и немец Мик Шумахер (оба — «Хаас»).

В общем зачете пилотов продолжает лидировать Ферстаппен, который набрал 335 очков. На втором месте идет Леклер (219), тройку лучших замыкает Перес (210). В Кубке конструкторов первое место занимает «Ред Булл» (545), на второй позиции располагается «Феррари» (406), на третьей — «Мерседес» (371).

Погоня Ферстаппена за рекордами

Ферстаппен одержал 11-ю победу в сезоне, выйдя на второе место по этому показателю в истории «Формулы-1». Ранее данный результат четыре раза покорялся Хэмилтону (2014, 2018, 2019, 2020) и по разу — Феттелю (2011) и его соотечественнику Михаэлю Шумахеру (2002). Рекордсменами по этому показателю являются семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер и Феттель, на счету которых по 13 побед в одном сезоне, добытые в 2004 и 2013 годах соответственно.

Также Ферстаппен одержал пятую победу подряд, ранее гонщик стал победителем гонок на этапах в Бельгии, Венгрии, Франции и Нидерландах. Рекордсменом по этому показателю также является Феттель, который в 2013 году побеждал в девяти гонках подряд. До конца текущего сезона осталось шесть гонок.