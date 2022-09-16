Россиянин дебютирует в «Формуле-1», сменив гражданство. Наших спасает Израиль

Официально объявлено, что российский автогонщик Роберт Шварцман сядет в качестве боевого пилота за руль «Феррари» на «Гран-при США» в Остине. Правда, произойдет это в пятничной тренировочной сессии. По условиям чемпионата каждая команда должна дать практику своему молодому пилоту в двух уик-эндах. Итальянская команда выбрала Шварцмана, о чем заявила в своем пресс-релизе. «Гран-при США» пройдет 21—23 октября в Техасе.

Своевременное решение

За плечами у Шварцмана — чемпионство в «Формуле-3» в 2019 году и второе место в «Формуле-2» в 2021-м. Еще два года назад его вместе с Миком Шумахером привлекали к тестам «Феррари», однако сын семикратного чемпиона мира уже успел провести в главной серии мира два сезона и сейчас близок к уходу. Роберт только начинает свой путь, пусть и в роли тестового пилота с неясными перспективами. Изначально планировалось, что россиянин в этом году примет участие в трех пятничных тренировках, однако затем Международная автомобильная федерация (FIA) потребовала от всех представителей России подписать политическую декларацию, и многие отказались это делать даже под угрозой отстранения.

Шварцман был вынужден искать нестандартные ходы — и нашел. В недавнем интервью «СЭ» чемпион Европы по картингу Анатолий Хавалкин и его отец Юрий говорили, что выступать в статусе россиянина даже под флагом FIA в главных автоспортивных сериях мира нереально. Шварцман получил израильскую лицензию. Он родился в Тель-Авиве, но жизнь Роберта в основном была связана с Россией и Европой. Его отец Михаил был владельцем сетей цветочных магазинов «Цветоптторг». Гонщик потерял отца в 2020 году на пике пандемии коронавируса.

Недавно руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто говорил о том, что решение Шварцмана было своевременным: «Роберт родился в Израиле, у него израильский паспорт. Что касается лицензии, то она не российская. У него были соглашения с некоторыми российскими компаниями, но он их прерывал. Так что на данный момент он наш тест-пилот и останется им. Если в будущем представится возможность позволить ему сесть за руль, мы, вероятно, позволим это сделать».

Предшественники и последователи

Шварцман станет пятым российским пилотом в «Формуле-1». Все предшественники — Виталий Петров, Даниил Квят, Сергей Сироткин и Никита Мазепин — дошли в итоге до статуса боевого гонщика, так что здесь статистика за нашего тель-авивца.

В тестах «Ф-1» также принимали участие Сергей Злобин («Минарди» в начале 2000-х), Роман Русинов («Мидланд» в 2006-м) и Михаил Алешин («Рено» в 2010-м), но это происходило не в рамках «Гран-при». Все они не нашли спонсоров, чтобы пробиться в королевскую серию. Каждая из историй по-своему интересна. Злобин пробивался в команду с помощью «Газпрома», чей логотип появился на шинных кожухах команды. Злобин успел пересечься с Хуаном-Пабло Монтойей и даже стать тест-пилотом «Минарди», но ненадолго.

Русинову не повезло, что русский «Мидланд» превратился в голландский «Спайкер» и представители Страны тюльпанов взяли своего Кристиана Альберса, который проиграл тесты россиянину. А Алешин получил тестовое время в знак подарка за победу в серии «Формула Рено». Михаил стал шестым из 15, уступил две секунды лидеру Даниэлю Риккьярдо, но выиграл у Пола ди Ресты, Жана-Эрика Верня и Жюля Бьянки. Все они позже выступали в «Формуле-1». \

Параллельно развивается еще один сюжет со сменой гражданства: российский гонщик Константин Жильцов ради участия в ралли-рейде «Дакар» получил израильский паспорт. По меркам ралли-рейдов Жильцов не менее масштабная фигура, чем Шварцман в «Формуле-1». Вместе с Алексеем Васильевым он проехал множество рейдов, а с Леонидом Новицким в 2013 году взял бронзу «Дакара» в зачете автомобилей. Кажется, Израиль в автоспорте наряду с Киргизией становится ковчегом для российских автогонщиков. Возможно, вскоре мы увидим и других израильских пилотов, выросших в России. Главный вопрос: вернутся ли они под российский флаг, когда ситуация станет более благоприятной?