Роберт Шварцман: я не Джордан, но мне 23

Напомним, ранее стало известно, что Шварцман примет участие в первой тренировке за итальянскую команду во время Гран-при США, который запланирован с 21 по 23 октября.



На данный момент не уточняется, заменит ли Шварцман Шарля Леклера или Карлоса Сайнса. Ожидается также, что до конца сезона Роберт проведёт ещё одну тренировку в «Феррари». Вероятно, это произойдёт на Гран-при Абу-Даби.



В прошлом сезоне Роберт Шварцман стал вице-чемпионом Формулы-2, уступив лишь Оскару Пиастри, который со следующего сезона будет боевым пилотом «Макларена». Шварцман же не попал ни в одну из команд старшей серии и стал тест-пилотом «Феррари».