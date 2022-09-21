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15:57 (мск), источник: Sport24

Никита Мазепин заявил о готовности выступать без флага России

Российский пилот Никита Мазепин прокомментировал слухи о нежелании выступать на соревнованиях в нейтральном статусе.

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Источник: РИА "Новости"

«Всем привет! Я хотел бы уточнить, поскольку несколько агентств сообщили, что я отказываюсь выступать под нейтральным флагом. Это не так. Я говорил, что не рассматриваю возможность смены гражданства для того, чтобы участвовать в соревнованиях. Я был и остаюсь готовым выступать в нейтральном статусе и, фактически, сделал это во время прошлогоднего сезона Формулы-1 без каких-либо проблем», — написал Мазепин в социальных сетях.

Мазепин был уволен из Формулы-1 в начале марта по политическим причинам. Россиянин выступал за американскую команду «Хаас».

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