Никита Мазепин заявил о готовности выступать без флага России

«Всем привет! Я хотел бы уточнить, поскольку несколько агентств сообщили, что я отказываюсь выступать под нейтральным флагом. Это не так. Я говорил, что не рассматриваю возможность смены гражданства для того, чтобы участвовать в соревнованиях. Я был и остаюсь готовым выступать в нейтральном статусе и, фактически, сделал это во время прошлогоднего сезона Формулы-1 без каких-либо проблем», — написал Мазепин в социальных сетях.