Сауна в кокпите и 2 часа без отдыха: в Сингапуре пилотам придется туго

Последний Гран-при на трассе «Марина-бэй» прошел в 2019 году. Ковид не позволил организаторам провести гонку ни в 2020-м, ни в 2021-м. Зато в нынешнем сезоне она все-таки состоится, причем билеты на трибуны были раскуплены довольно давно.

Трасса в Сингапуре напоминает Монако. Трек так же располагается на берегу моря, конфигурации чем-то похожи, а гламура здесь может быть даже и больше, чем на Лазурном берегу.

Но есть нюансы: в отличие от Монако гонки в Сингапуре проводятся вечером при свете софитов. Во-первых, это красиво, а во-вторых, есть и другая причина столь позднего начала основных сессий — климат. Днем в Сингапуре очень жарко и очень влажно. Проводить гонки в таких условиях практически невозможно, поэтому только первая и третья тренировки проходят при солнечном свете. К вечеру жарко немного спадает, хотя влажность сохраняется.

В этом и кроется основная сложность для пилотов. Гонка длинная — почти два часа. На треке практически нет возможности отдохнуть. Всего две короткие прямые и 23 поворота. В условиях большой влажности и длительной гонки пилотам приходится очень сложно. Приходится не просто гоняться, но буквально выживать.

К Сингапуру гонщики тренируются в… саунах. Да, именно так, поскольку в сауне условия максимально приближенные к тем, что ждут гонщиков на треке. Иначе дистанцию Гран-при просто не выдержать.

Как мы уже писали, последний этап здесь прошел в 2019 году. Тогда на «Марина-бэй» царствовали пилоты «Феррари»: Шарль Леклер взял поул, а Себастиан Феттель выиграл Гран-при. Почти наверняка это была последняя победа в карьере четырехкратного чемпиона, поскольку немец покидает «Ф-1» после окончания сезона, а форма нынешнего болида «Астон Мартин» не позволяет рассчитывать на виктории в текущем сезоне.

Но на этот раз такого доминирования «красных» может и не быть. Да, трасса подходит алому болиду, но Макс Ферстаппен из «Ред Булл» не знает поражений в гонках с середины лета, так что именно нидерландца нужно рассматривать в качестве главного фаворита заезда.

С точки зрения интриги в чемпионате все предельно ясно — она практически отсутствует. Основной интерес представляет момент оформления титула. Теоретически, Макс может оформить итоговую победу уже в Сингапуре, но для этого должны сойтись сразу несколько условий. Мы об этом писали в предыдущем материале, так что повторяться не будем. Скажем лишь, что Ферстаппену обязательно нужна победа.

Но «Феррари» готовы дать бой нидерландцу. «Марина-бэй» очень требовательна к высокому уровню прижимной силы, что на руку алому болиду. За поул Леклер и Карлос Сайнс точно поборются, а в Сингапуре это уже полдела.

Не меньшую угрозу могут представлять Джордж Рассел и Льюис Хэмилтон за рулем «Мерседеса». Джордж и вовсе еще не потерял математические шансы на титул, хотя шансы эти довольно условные. Но «серебряные стрелы» должны неплохо выступить на «Марина-бэй» и попортить нервы фаворитам.

Рубка ожидается и между «Альпин» и «Макларен». Коллективы борются за четвертое место в Кубке Конструкторов, и обе команды привезли в Сингапур очень существенные обновления. Так что точка в этой борьбе еще не поставлена.

РАСПИСАНИЕ УИК-ЭНДА

30 сентября, пятница.

13.00 Первая тренировка.

16.00 Вторая тренировка.

1 октября, суббота.

13.00 Третья тренировка.

16.00 Квалификация.

2 октября, воскресенье.