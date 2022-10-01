Леклер выиграл квалификацию Гран-при Сингапура «Формулы-1»
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Монегаск Шарль Леклер из команды «Феррари» выиграл квалификацию Гран-при Сингапура — 17-го этапа чемпионата «Формулы-1», который проходит на трассе «Марина Бэй».
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Монегаск Шарль Леклер из команды «Феррари» выиграл квалификацию Гран-при Сингапура — 17-го этапа чемпионата «Формулы-1», который проходит на трассе «Марина Бэй».
Леклер победил с результатом 1 минута 49,412 секунды. Вторым стал мексиканец Серхио Перес из «Ред Булл» (+0,022 секунды), третьим — британец Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» (+0,054).
В десятку лучших пилотов по итогам квалификации также вошли:
Гонка Гран-при Сингапура пройдет в воскресенье.