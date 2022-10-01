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17:31 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Леклер выиграл квалификацию Гран-при Сингапура «Формулы-1»

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Монегаск Шарль Леклер из команды «Феррари» выиграл квалификацию Гран-при Сингапура — 17-го этапа чемпионата «Формулы-1», который проходит на трассе «Марина Бэй».

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Источник: AP 2022

Леклер победил с результатом 1 минута 49,412 секунды. Вторым стал мексиканец Серхио Перес из «Ред Булл» (+0,022 секунды), третьим — британец Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» (+0,054).

В десятку лучших пилотов по итогам квалификации также вошли:

  • 4. Карлос Сайнс («Феррари»);
  • 5. Фернандо Алонсо («Альпин»);
  • 6. Ландо Норрис («Макларен»);
  • 7. Пьер Гасли («Альфа Таури»);
  • 8. Макс Ферстаппен («Ред Булл»);
  • 9. Кевин Магнуссен («Хаас»);
  • 10. Юки Цунода («Альфа Таури»).

Гонка Гран-при Сингапура пройдет в воскресенье.

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