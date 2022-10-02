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18:11 (мск), источник: Ведомости.Спорт

Алонсо стал абсолютным рекордсменом «Формулы-1» по количеству Гран-при

Очередной этап «Формулы-1» Гран-при Сингапура стал 350-м для гонщика «Альпин» Фернандо Алонсо. Это сделало испанца рекордсменом по количеству проведенных стартов. Алонсо обошел Кими Райкконена, у которого было 349 гонок в карьере.

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Источник: РИА "Новости"

Рекордная гонка оказалась несчастливой для 41-летнего пилота. На 22-м круге Алонсо сошел с дистанции из-за поломки двигателя.

После 16 этапов Алонсо занимал девятое место в общем зачете. Его лучшими результатами в нынешнем сезоне были пятые позиции на Гран-при Великобритании и Бельгии.

Испанец выступает в «королевских гонках» с 2001 г. Он является двукратным чемпионом мира (2005, 2006) в составе «Рено». Также за свою карьеру Алонсо представлял «Минарди», «Макларен» и «Феррари». В его активе 32 победы на этапах «Формулы-1».

В следующем сезоне Алонсо перейдет в «Астон Мартин», где заменит Себастьяна Феттеля, объявившего о завершении карьеры по окончании нынешнего чемпионата.

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