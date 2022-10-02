Алонсо стал абсолютным рекордсменом «Формулы-1» по количеству Гран-при

Рекордная гонка оказалась несчастливой для 41-летнего пилота. На 22-м круге Алонсо сошел с дистанции из-за поломки двигателя.

После 16 этапов Алонсо занимал девятое место в общем зачете. Его лучшими результатами в нынешнем сезоне были пятые позиции на Гран-при Великобритании и Бельгии.

Испанец выступает в «королевских гонках» с 2001 г. Он является двукратным чемпионом мира (2005, 2006) в составе «Рено». Также за свою карьеру Алонсо представлял «Минарди», «Макларен» и «Феррари». В его активе 32 победы на этапах «Формулы-1».