Стало известно, кто заменит Алонсо в «Альпин»

На данный момент он выступает за «Альфа Таури», в текущем сезоне он идет 13-м в зачете пилотов, набрав 23 очка. Всего на его счету три подиума в «Формуле-1», включая победу на Гран-при Италии 2020 года. В «Альпин» он заменит ушедшего в «Астон Мартин» испанца Фернандо Алонсо.