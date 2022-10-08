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10:02 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Стало известно, кто заменит Алонсо в «Альпин»

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Французский пилот Пьер Гасли со следующего сезона продолжит карьеру в команде «Формулы-1» «Альпин», сообщается на странице организации в Twitter.

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Источник: Reuters

На данный момент он выступает за «Альфа Таури», в текущем сезоне он идет 13-м в зачете пилотов, набрав 23 очка. Всего на его счету три подиума в «Формуле-1», включая победу на Гран-при Италии 2020 года. В «Альпин» он заменит ушедшего в «Астон Мартин» испанца Фернандо Алонсо.

На замену Гасли в «Альфа Таури» с 2023 года придет нидерландец Ник де Врис, который является чемпионом «Формулы-2» (2019) и «Формулы Е» (2020/21).

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