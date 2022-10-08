Риккьярдо пропустит следующий сезон «Формулы-1»

«Реальность такова, что меня не будет в “Формуле-1” в предстоящем сезоне. Считаю, что лучше настроиться на сезон-2024. Конечно, в планах по-прежнему участвовать в “Формуле-1”. Это похоже на небольшую паузу, как я это вижу. Что касается моей карьеры в “Формуле-1”, то я полностью планирую ее на 2024 год. Конечно, это может открыть возможности, чтобы, возможно, попробовать себя в других категориях, но я чувствую, что это удалит меня от моей цели», — цитирует Риккьярдо Fox Sports.