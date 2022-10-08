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16:38 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Риккьярдо пропустит следующий сезон «Формулы-1»

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Австралийский пилот «Макларена» Даниэль Риккьярдо сообщил, что пропустит следующий сезон «Формулы-1».

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Источник: Reuters

Ранее «Макларен» объявил, что по окончании сезона расторгнет соглашение с Риккьярдо по обоюдному согласию.

«Реальность такова, что меня не будет в “Формуле-1” в предстоящем сезоне. Считаю, что лучше настроиться на сезон-2024. Конечно, в планах по-прежнему участвовать в “Формуле-1”. Это похоже на небольшую паузу, как я это вижу. Что касается моей карьеры в “Формуле-1”, то я полностью планирую ее на 2024 год. Конечно, это может открыть возможности, чтобы, возможно, попробовать себя в других категориях, но я чувствую, что это удалит меня от моей цели», — цитирует Риккьярдо Fox Sports.

Риккьярдо 33 года, он представляет «Макларен» с 2021 года. В прошлом сезоне он набрал 115 очков и стал восьмым в зачете пилотов, одержав победу на Гран-при Италии. В текущем сезоне он с 29 очками идет 11-м. Также Риккьярдо представлял «Торо Россо», «Ред Булл» и «Рено», на его счету в «Формуле-1» восемь побед.

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