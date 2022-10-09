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13:59 (мск), источник: Чемпионат.com

Ферстаппен стал двукратным чемпионом досрочно. Cначала никто не понял почему

Всё решили ошибка Леклера на финише и «тайный» пункт в правилах.

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Ещё за сутки до старта Гран-при Японии синоптики пугали тем, что нас может ждать очередная гонка в Спа образца 2021 года — слишком уж серьёзные осадки обещала погода на старт гонки. В итоге дождь действительно пошёл, но его усиление пришлось именно на минуты перед началом гонки, за счёт чего дирекция гонки смогла принять решение не переносить старт, причём старт дали с места.

Старт получился весьма бодрым — «Ред Булл» выиграл борьбу в первом повороте у «Феррари». Ферстаппен сохранил лидерство, а Пересу удалось опередить Карлоса Сайнса. Позади же не обошлось без инцидентов — Себастьян Феттель хорошо стартовал, но получил удар от Алонсо, отправившись в разворот. Но борьба вышла недолгой — Карлос Сайнс в попытке угнаться за Пересом потерял управление и расколотил болид о стену, а позади машина Алекса Албона просто отказалась работать.

Дирекция гонки вывесила красный флаг, отправив гонщиков стоять на пит-лейне под дождём.

Ситуация с трактором

Но самым важным происшествием на трассе после аварии Сайнса стал трактор, появившийся ещё до остановки гонки, причём не около трассы, а именно на дорожном полотне. Учитывая то, что произошло именно здесь, в Японии, в 2014 году к такому решению гоночной дирекции возникло очень много вопросов как у пилотов, так и у болельщиков, однако федерация в ходе гонки ни в коей мере не признала своей вины, напротив, вызвала к стюардам самого громкого из возмущавшихся — Пьера Гасли, за превышение скорости в режиме красных флагов.

Судя по официальному документу, Гасли, заехавший в боксы по окончании первого круга для замены переднего крыла, так пытался догнать пелотон, что ехал со скоростью 250 км/ч, за что, в общем-то, и попал под расследование, правда, это не отменяет того факта, что трактор выехал на трассу в условиях нулевой видимости и оказался на дорожном полотне.

Источник: Reuters

Водное стояние

Красные флаги в итоге должны были продлиться 45 минут, в какой-то момент дирекция назначила даже время рестарта за машиной безопасности, однако за три минуты до выезда с пит-лейна рестарт вновь был отложен на неопределённый срок.

Вскоре ФИА запустила в официальной графике таймер с обратным отсчётом трёх часов, на которые рассчитано проведение Гран-при, однако за час до конца официального таймера гонки появилось сообщение, которого все так долго ждали — рестарт всё же должен был состояться.

Сам по себе факт рестарта был совершенно неудивительным — на момент красного флага пилоты не проехали даже одного боевого круга, а по правилам для начисления очков гонщики должны проехать как минимум два круга без машин безопасности, реальных или виртуальных.

В итоге после двух часов стояния рестарт всё же был дан, причём довольно быстро — всего после трёх кругов за машиной безопасности.

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Да будет гонка!

Рестарт прошёл спокойно, все пилоты отправились в бой на дождевых шинах, но двое перед рестартом решили рискнуть и заехать в боксы за промежуточными — Себастьян Феттель и Николас Латифи. И промежуточные начали работать очень хорошо — моментально лидеры отправились в боксы за «зелёными» ободками.

Ферстаппен после пит-стопов сохранил лидерство, а вот Себастьяну Феттелю удалось отыграть множество позиций, как и Николасу Латифи — оба поднялись в десятку.

Ва-банк решили пойти в «Хаасе», оставив Мика на трассе на дождевых, но немец за несколько кругов выпал из десятки и всё же отправился в боксы за свежими промежуточными шинами.

Ферстаппен быстро оторвался от Леклера более чем на десять секунд, Шарль же, в свою очередь, «убил» шины и продолжил отставать от одного «Ред Булл» и подпускать другой — Серхио Переса.

Перес быстро настиг Леклера, однако разницы в темпе между мексиканцем и монегаском не хватало, чтобы провести решающую атаку. На последнем круге Леклер срезал последнюю шикану и заблокировал Переса, попав на карандаш судей.

Темпа для обгона Пересу так и не хватило. Макс Ферстаппен одержал 12-ю победу в сезоне и 32-ю в карьере, однако за счёт того, что Леклер финишировал вторым, голландец не должен был стать чемпионом мира досрочно. Замкнул тройку сильнейших Серхио Перес.

Эстебан Окон отбил атаки Льюиса Хэмилтона и финишировал четвёртым, Хэмилтон стал пятым. Феттель стал шестым после удачного перехода на промежуточные раньше всех, замкнули десятку сильнейших Алонсо, Расселл, Латифи и Норрис, причём Николас благодаря той же тактике, что и Феттель, впервые в сезоне набрал зачётные баллы.

Гонка получилась спорной, но она, в отличие от Гран-при Бельгии 2021 года, хотя бы состоялась. Что до титула, то его судьба должна была быть отложена до Гран-при США, который состоится через две недели на трассе в Остине.

Однако ФИА решила иначе — Леклер получил свои пять секунд за блокировку Переса, а дирекция гонки решила начислить полные очки, выведя графику о досрочном завоевании титула.

Причина начисления полного количества очков оказалась у всех на виду — в спортивном регламенте. Оказывается, если пилоты увидели клетчатый флаг, то, независимо от пройденной дистанции, начислялись полные очки. Но есть подозрение, что разговоры о бардаке в ФИА будут ещё очень долгими…

Александр Кожевников

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