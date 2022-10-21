В США состоится дебют в «Формуле-1» россиянина Шварцмана

Судьба титула в личном зачете решилась на прошлом этапе — нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл» без особого труда завоевал второе чемпионское звание подряд. В Остине он может повторить рекорд «Формулы-1» по победам в одном сезоне — сейчас на счету нидерландца 12 финишей на первом месте, достижение делят немцы Михаэль Шумахер и Себастьян Феттель (по 13). «Ред Булл» же в США может досрочно гарантировать победу в Кубке конструкторов, для этого Ферстаппену и мексиканцу Серхио Пересу достаточно не проиграть пилотам «Феррари» больше 18 очков.

Для российских болельщиков этап примечателен дебютом в «королевских гонках» Роберта Щварцмана. В настоящее время россиянин выступает под израильской гоночной лицензией, такое решение он принял, чтобы быть доступным для «Феррари», тест-пилотом которой является, поскольку после начала специальной военной операции на Украине Международная автомобильная федерация выдвинула ряд условий для участия российских гонщиков в соревнованиях. Чемпион «Формулы-3» 2019 года в Остине сядет за руль болида монегаска Шарля Леклера в первой сессии свободных заездов. До окончания сезона 23-летний Шварцман примет участие в еще одном Гран-при.

До 2007 года Гран-при США обычно проходил в Индианаполисе (штат Индиана), после чего американский этап покинул календарь чемпионата. В 2012 году «Формула-1» вернулась в США на автодром «Трасса Америк», который был построен специально для проведения этапа «королевских гонок». На автодроме в Остине больше всех побед одержал британец Льюис Хэмилтон (пять), по разу выигрывали Феттель, Ферстаппен, финны Кими Райкконен и Валттери Боттас.