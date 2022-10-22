Российский пилот дебютировал в «Формуле-1»

Пилот управлял болидом итальянской «конюшни» в первой сессии свободных заездов 19-го этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при США, который проходит на «Трассе Америк» в Остине (штат Техас).

Шварцман показал 16-й результат. Отставание от лидера Карлоса Сайнса из Испании, также представляющего «Феррари», составило 2,094 секунды.

23-летний спортсмен, имеющий гоночную лицензию Израиля, стал тест-пилотом Ferrari в 2022 году. Ранее он выступал за команду Prema, в составе которой в 2019-м победил в чемпионате «Формулы-3», а также в 2021-м занял второе место по итогам сезона «Формулы-2».

Шварцман стал пятым представителем России, который принял участие в официальных заездах «Формулы-1». До него в чемпионате принимали участие Виталий Петров, Сергей Сироткин, Даниил Квят и Никита Мазепин.

В конце февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.