Умер владелец команды «Формулы-1» «Ред Булл» Матешиц

Матешиц умер в субботу, ранее СМИ сообщали, что бизнесмен долго и тяжело болел.
«Я глубоко опечален известием о смерти Дитриха Матешица. Он был дальновидным предпринимателем и человеком, который помог преобразовать наш спорт и создал бренд Red Bull, известный во всем мире. Мне будет его очень не хватать, как и всему сообществу “Формулы-1”, и наши мысли и молитвы с его семьей, друзьями и командами “Ред Булл” и “Альфа Таури” в это очень печальное время», — сказал президент и главный исполнительный директор «Формулы-1» Стефано Доменикали.
Матешиц основал компанию Red Bull GmbH в 1984 году. По данным Forbes, состояние Матешица оценивается в 20,2 миллиарда долларов.
В ноябре 2004 года Матешиц купил команду «Формулы-1» «Ягуар» и создал команду «Ред Булл», которая впоследствии четырежды выиграла Кубок конструкторов, а ее пилоты шесть раз становились чемпионами «Формулы-1». Матешиц в 2006 году также стал основателем команды «Формулы-1» «Торо Россо» (ныне — «Альфа Таури»). Он является владельцем автодрома «Ред Булл Ринг», на котором проходит Гран-при Австрии.
Также Матешиц является владельцем нескольких футбольных клубов, в числе которых «Зальцбург» (Австрия), «Лейпциг» (Германия), «Нью-Йорк Ред Буллз» (США).