Умер владелец команды «Формулы-1» «Ред Булл» Матешиц

«Я глубоко опечален известием о смерти Дитриха Матешица. Он был дальновидным предпринимателем и человеком, который помог преобразовать наш спорт и создал бренд Red Bull, известный во всем мире. Мне будет его очень не хватать, как и всему сообществу “Формулы-1”, и наши мысли и молитвы с его семьей, друзьями и командами “Ред Булл” и “Альфа Таури” в это очень печальное время», — сказал президент и главный исполнительный директор «Формулы-1» Стефано Доменикали.