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09:25 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сайнс выиграл квалификацию Гран-при США

В Техасе завершилась квалификация Гран-при США Формулы-1.

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Источник: Reuters

Поул-позицию завоевал пилот «Феррари» Карлос Сайнс, показавший результат 1.34,356. На втором месте его партнер по конюшне Шарль Леклер (1.34,421), замкнул тройку лидеров Макс Ферстаппен из «Ред Булла» (1.34,448).

Гонка «Гран-при США» пройдет сегодня, 23 октября и начнется в 22.00 мск.

Автогонки «Формула 1». 19-й этап. «Гран-при США». Квалификация.

  1. Карлос Сайнс (Испания, Ferrari) — 1.34,356.
  2. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 1.34,421.
  3. Макс Ферстаппен (Нидерланды, Red Bull) — 1.34,448.
  4. Серхио Перес (Мексика, Red Bull) — 1.34,645.
  5. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 1.34,947.
  6. Джордж Расселл (Великобритания, Mercedes) — 1.34,988.
  7. Ленс Стролл (Канада, Aston Martin) — 1.35,598.
  8. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 1.35,690.
  9. Фернандо Алонсо (Испания, Alpine) — 1.35,876.
  10. Валттери Боттас (Финляндия, Alfa Romeo) — 1.36,319.
  11. Александр Албон (Таиланд, Williams) — 1.36,368.
  12. Себастьян Феттель (Германия, Aston Martin) — 1:36.398.
  13. Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri) — 1:36.740.
  14. Гуаньюй Чжоу (Китай, Alfa Romeo) — 1.36,970.
  15. Юки Цунода (Япония, AlphaTauri) — 1.37,147.
  16. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) — 1.36,949.
  17. Даниэл Риккьярдо (Австралия, McLaren) — 1.37,046.
  18. Эстебан Окон (Франция, Alpine) — 1.37,068.
  19. Мик Шумахер (Германия, Haas) — 1.37,111.
  20. Николас Латифи (Канада, Williams) — 1.37,244.

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