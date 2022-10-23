Сайнс выиграл квалификацию Гран-при США

Поул-позицию завоевал пилот «Феррари» Карлос Сайнс, показавший результат 1.34,356. На втором месте его партнер по конюшне Шарль Леклер (1.34,421), замкнул тройку лидеров Макс Ферстаппен из «Ред Булла» (1.34,448).