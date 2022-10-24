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00:21 (мск), источник: ТАСС

Команда «Формулы-1» «Ред Булл» досрочно выиграла Кубок конструкторов

В воскресенье в Остине завершился Гран-при США, его победителем стал нидерландский гонщик Макс Ферстаппен.

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Источник: Reuters

ТАСС, 23 октября. Нидерландский гонщик команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем 19-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» сезона 2022 года — Гран-при США. Соревнования прошли в воскресенье на автодроме «Трасса Америк» в Остине (штат Техас).

Вторым финишировал представитель Великобритании Льюис Хэмилтон из «Мерседеса». Третье место занял монегаск Шарль Леклер («Феррари»). Испанский пилот «Феррари» Карлос Сайнс — младший выбыл из гонки на первом круге, столкнувшись с британцем Джорджем Расселлом («Мерседес»).

«Ред Булл» досрочно стал победителем Кубка конструкторов, идущий на втором месте «Феррари» лишился математических шансов обойти «Ред Булл» в зачете. После этапа Гран-при в США «Ред Булл» набрал 656 очков, у «Феррари» — 469. «Ред Булл» выиграл Кубок конструкторов в пятый раз, ранее команда становилась обладателем кубка в 2010, 2011, 2012 и 2013 годах.

Ферстаппен повторил рекорд по числу побед в одном сезоне, нидерландец в 13-й раз стал победителем этапа Гран-при в текущем сезоне. Ферстаппен повторил достижение немцев Михаэля Шумахера и Себастьяна Феттеля, которые также выигрывали 13 этапов Гран-при за сезон.

Перед заездом была объявлена минута молчания в память о владельце «Ред Булла» — основателе одноименной компании-производителя энергетических напитков Дитрихе Матешице, который умер в ночь на 23 октября. Матешиц был владельцем австрийского футбольного клуба «Зальцбург» и основателем германского «Лейпцига».

Следующий этап Гран-при «Формулы-1» пройдет с 28 по 30 октября в Мехико.

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