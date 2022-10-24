Бывший пилот «Формулы-1» из России объявил о завершении гоночной карьеры

Сироткин выступал в «Формуле-1» за «Уильямс» в сезоне-2018. Также он работал с командами «Заубер», «Рено» и «Макларен». 27-летний россиянин в 2022 году должен был выступать в Кубке Европы по гонкам на выносливость, но в числе участников российской гоночной программы SMP Racing пропустил сезон после того, как Международная автомобильная федерация (FIA) запретила российским гонщикам принимать участие в соревнованиях под флагом своей страны.

«Вернусь ли я в гонки? Нет, меня не стоит ждать в гонках. Как бы сильно мне ни нравилось пилотировать, я не вижу в этом реальных возможностей для развития даже в среднесрочной перспективе. Следовательно, я не вижу и смысла тратить на это время и силы, которые могли бы принести гораздо больше пользы, если направить их в другое русло», — написал Сироткин в своем Instagram*.

В мае Сироткин был назначен на должность исполнительного директора Российской автомобильной федерации (РАФ).

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