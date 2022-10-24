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24 октября, источник: Спорт РИА Новости

Бывший пилот «Формулы-1» из России объявил о завершении гоночной карьеры

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Бывший пилот «Формулы-1» россиянин Сергей Сироткин заявил, что ждать его возвращения в гонки не стоит.

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Источник: Twitter Сергея Сироткина

Сироткин выступал в «Формуле-1» за «Уильямс» в сезоне-2018. Также он работал с командами «Заубер», «Рено» и «Макларен». 27-летний россиянин в 2022 году должен был выступать в Кубке Европы по гонкам на выносливость, но в числе участников российской гоночной программы SMP Racing пропустил сезон после того, как Международная автомобильная федерация (FIA) запретила российским гонщикам принимать участие в соревнованиях под флагом своей страны.

«Вернусь ли я в гонки? Нет, меня не стоит ждать в гонках. Как бы сильно мне ни нравилось пилотировать, я не вижу в этом реальных возможностей для развития даже в среднесрочной перспективе. Следовательно, я не вижу и смысла тратить на это время и силы, которые могли бы принести гораздо больше пользы, если направить их в другое русло», — написал Сироткин в своем Instagram*.

В мае Сироткин был назначен на должность исполнительного директора Российской автомобильной федерации (РАФ).

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

«Боль и осознание, что лучшее уже позади, стали для меня отличным мотиватором доказать обратное, и остаются таковыми по сей день. А я благодарен судьбе, что она когда-то подтолкнула меня к принятию верных решений», — отметил Сироткин.

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