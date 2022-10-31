Ферстаппен установил рекорд «Формулы-1» по количеству побед в одном сезоне

ТАСС, 31 октября. Нидерландский гонщик команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем 20-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» — Гран-при Мексики. Соревнования прошли в ночь на воскресенье на автодроме имени братьев Родригес.