Текущие события
Хоккей. НХЛ
02:00
Чикаго
Миннесота
Хоккей. НХЛ
03:00
Анахайм
Торонто
Хоккей. НХЛ
03:00
Аризона
Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
03:00
Вегас
Виннипег
Футбол. Зарубежный
30.10
Реал Сосьедад
Бетис
02
Футбол. Зарубежный
30.10
Лион
Лилль
10
Футбол. Зарубежный
30.10
Торино
Милан
21
Футбол. Зарубежный
30.10
Кельн
Хоффенхайм
11
Хоккей. НХЛ
30.10
Нью-Джерси
Коламбус
71
Футбол. Зарубежный
30.10
Атлетик
Вильярреал
10
Футбол. Зарубежный
30.10
Лацио
Салернитана
13
Футбол. Зарубежный
30.10
Шальке-04
Фрайбург
02
Футбол. Премьер-лига
30.10
Краснодар
Зенит
01
Футбол. Зарубежный
30.10
Манчестер Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
10
Футбол. Зарубежный
30.10
Лорьян
Ницца
12
Футбол. Зарубежный
30.10
Реал
Жирона
11
Футбол. Зарубежный
30.10
Унион Б
Боруссия М
21
Футбол. Зарубежный
30.10
Арсенал
Ноттингем Форест
50
Футбол. Зарубежный
30.10
Брест
Реймс
00
Футбол. Зарубежный
30.10
Монако
Анже
20
Футбол. Зарубежный
30.10
Нант
Клермон Фут
11
Футбол. Зарубежный
30.10
Ренн
Монпелье
30
Футбол. Зарубежный
30.10
Кремонезе
Удинезе
00
Футбол. Зарубежный
30.10
Специя
Фиорентина
12
Хоккей. КХЛ
30.10
Ак Барс
Нефтехимик
52
Хоккей. КХЛ
30.10
Куньлунь
Авангард
25
Хоккей. КХЛ
30.10
Спартак
СКА
46
Хоккей. КХЛ
30.10
Сочи
ЦСКА
06
Футбол. Премьер-лига
30.10
Спартак
Торпедо
10
Футбол. Зарубежный
30.10
Осасуна
Вальядолид
20
Футбол. Зарубежный
30.10
Осер
Аяччо
10
Футбол. Первый дивизион
30.10
Рубин
Балтика
33
Футбол. Зарубежный
30.10
Эмполи
Аталанта
02
Хоккей. КХЛ
30.10
Автомобилист
Адмирал
12
Хоккей. КХЛ
30.10
Трактор
Амур
10
Футбол. Премьер-лига
30.10
Крылья Советов
Нижний Новгород
21
Футбол. Премьер-лига
30.10
Сочи
Урал
22
Футбол. Первый дивизион
30.10
Велес
Краснодар-2
10
Хоккей. КХЛ
30.10
Динамо М
Торпедо
42
Все события
Фоторепортажи
21ЦСКА и «Динамо» поделили очки в дерби
15«Зенит» забил семь голов «Сочи»
00:46 (мск), источник: ТАСС

Ферстаппен установил рекорд «Формулы-1» по количеству побед в одном сезоне

Нидерландец одержал 14-ю победу в текущем сезоне, выиграв Гран-при Мексики.

Наверх
Источник: Reuters

ТАСС, 31 октября. Нидерландский гонщик команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем 20-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» — Гран-при Мексики. Соревнования прошли в ночь на воскресенье на автодроме имени братьев Родригес.

Вторым финишировал британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон. Тройку лучших замкнул мексиканский гонщик «Ред Булл» Серхио Перес.

Ферстаппен одержал 14-ю победу в нынешнем сезоне. Нидерландский пилот установил рекорд «Формулы-1» по числу первых мест в одном сезоне, превзойдя достижение немцев Михаэля Шумахера и Себастьяна Феттеля.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Натан Чен заявил, что его раздражает неопределенность по делу Валиевой
Уехавшая из России пятикратная олимпийская чемпионка Давыдова не намерена отказываться от гражданства
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь