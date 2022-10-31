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12:03 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Ферстаппен заявил, что устал терпеть неуважение от британского телеканала

Нидерландский пилот команды «Формулы-1» «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил, что устал от проявления неуважения со стороны британского телеканала Sky Sports.

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Источник: Reuters

Ранее журналист Sky Sports Тед Кравиц сказал, что Ферстаппен «украл» победу у Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса» на Гран-при Абу-Даби в 2021 году. По результатам гонки пилот из Нидерландов стал чемпионом «Формулы-1». Позднее «Ред Булл» объявил бойкот телеканалу.

«Решение не связано с этим уикэндом. Но в этом году это было постоянное копание, неуважение. Тем более от одного конкретного человека. В какой-то момент я решил, что этого достаточно, я не принимаю этого», — приводит слова Ферстаппена RaceFans.

По мнению пилота, Sky Sports провоцировал враждебное отношение к нему со стороны болельщиков.

«На данный момент социальные сети — очень токсичное место, и если вы постоянно ведете себя так в прямом эфире по телевизору, вы делаете только хуже, вместо того чтобы пытаться сделать мир лучше. Вы продолжаете относиться ко мне неуважительно. И в какой-то момент я больше не смогу это терпеть. Вот почему я решил перестать отвечать», — добавил 25-летний гонщик «Ред Булл».

Ферстаппен является двукратным чемпионом «Формулы-1». В воскресенье он выиграл Гран-при Мексики, побив рекорд Михаэля Шумахера и Себастьяна Феттеля по количеству побед за один сезон.

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