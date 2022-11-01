Ферстаппен вошел в список 500 богатейших людей Нидерландов с состоянием в 120 млн евро

Состояние пилота «Ред Булл» оценивается в 120 миллионов евро, и пока Макс находится в конце этого списка. Помимо зарплаты в 30 миллионов евро Ферстаппен также получает доходы от спонсорских сделок с Jumbo, CarNext, Viaplay и многих других компаний.