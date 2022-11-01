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11:00 (мск), источник: Sports.Ru

Ферстаппен вошел в список 500 богатейших людей Нидерландов с состоянием в 120 млн евро

Двукратный чемпион «Формулы-1» Макс Ферстаппен вошел в список 500 самых богатых людей Нидерландов.

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Источник: Reuters

Состояние пилота «Ред Булл» оценивается в 120 миллионов евро, и пока Макс находится в конце этого списка. Помимо зарплаты в 30 миллионов евро Ферстаппен также получает доходы от спонсорских сделок с Jumbo, CarNext, Viaplay и многих других компаний.

Макс также стал самым молодым нидерландцем в почетном списке.

На первом месте в списке богатейших нидерландцев находятся Шарлен де Карвальо-Хайнекен, наследница пивовара Фредди Хайнекена (более 13 миллиардов евро), и семья Бренникмайер, контролирующая сеть магазинов одежды C&A (24 миллиарда евро).

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