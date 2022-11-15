В «Хаас» отвернулись от сына Шумахера, сообщают СМИ

По данным издания, в следующем сезоне его заменит соотечественник Нико Хюлькенберг, который на данный момент является резервным пилотом «Астон Мартин». На этапах в Бахрейне и Саудовской Аравии текущего сезона он заменил выбывшего из-за коронавируса немца Себастьяна Феттеля и занял 17-е и 12-е места соответственно. Всего на его счету 181 гонка в «Формуле-1».

Сообщается, что в команде остались недовольны результатами Шумахера и большим количеством брака. В 2023 году он может продолжить карьеру в «Формуле-1» в качестве тестового пилота «Мерседеса» или «Альпин». На счету 23-летнего гонщика, который на протяжении двух последних лет был основным пилотом «Хааса», 12 очков в текущем сезоне.