Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Автомобилист
Барыс
10
Хоккей. КХЛ
1-й период
Металлург
Сибирь
10
Хоккей. КХЛ
1-й период
Салават Юлаев
Сочи
01
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Адмирал
Хоккей. НХЛ
16.11
Баффало
Ванкувер
Хоккей. НХЛ
16.11
Коламбус
Филадельфия
Хоккей. НХЛ
16.11
Монреаль
Нью-Джерси
Хоккей. НХЛ
16.11
Питтсбург
Торонто
Хоккей. НХЛ
16.11
Тампа-Бэй
Даллас
Хоккей. НХЛ
16.11
Флорида
Вашингтон
Хоккей. НХЛ
16.11
Нэшвилл
Миннесота
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо
Сент-Луис
23
Хоккей. НХЛ
04:30
Калгари
Лос-Анджелес
65
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго
Каролина
03
Все события
Фоторепортажи
1Лучшие кадры чемпионата мира в Катаре
17Первый гол Пруцева, стычка Магкеева и Промеса: «Спартак» обыграл «Локомотив»
15:10 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В «Хаас» отвернулись от сына Шумахера, сообщают СМИ

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Команда «Формулы-1» «Хаас» во время Гран-при Бразилии сообщила сыну семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера Мику Шумахеру, что не будет продлевать контракт с немецким гонщиком, сообщает Auto Bild.

Наверх
Источник: Reuters

По данным издания, в следующем сезоне его заменит соотечественник Нико Хюлькенберг, который на данный момент является резервным пилотом «Астон Мартин». На этапах в Бахрейне и Саудовской Аравии текущего сезона он заменил выбывшего из-за коронавируса немца Себастьяна Феттеля и занял 17-е и 12-е места соответственно. Всего на его счету 181 гонка в «Формуле-1».

Сообщается, что в команде остались недовольны результатами Шумахера и большим количеством брака. В 2023 году он может продолжить карьеру в «Формуле-1» в качестве тестового пилота «Мерседеса» или «Альпин». На счету 23-летнего гонщика, который на протяжении двух последних лет был основным пилотом «Хааса», 12 очков в текущем сезоне.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 WADA требует расправы над Валиевой. Что будет дальше?
Никто так не уживался с Тутберидзе: Россию покинул ее самый верный ученик
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь