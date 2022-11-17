Команда «Формулы-1» «Хаас» не продлила контракт с Миком Шумахером
Его заменит немец Нико Хюлькенберг.
Его заменит немец Нико Хюлькенберг.
ТАСС, 17 ноября. Сын семикратного чемпиона мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» немца Михаэля Шумахера Мик Шумахер завершит выступление за команду «Хаас» по окончании сезона. Об этом в четверг сообщила пресс-служба «Хааса».
Его место в сезоне 2023 года займет немец Нико Хюлькенберг. Вторым пилотом команды является датчанин Кевин Магнуссен.
«Я хотел бы поблагодарить Мика Шумахера за его вклад в команду, — заявил руководитель “Хааса” Гюнтер Штайнер. — Вся команда желает Мику всего наилучшего в его дальнейшей карьере».
Мику Шумахеру 23 года, в составе «Хааса» пилот выступал с декабря 2020 года. Он является чемпионом «Формулы-2» и европейской «Формулы-3». В 2021 году партнером Шумахера по команде был россиянин Никита Мазепин, в 2022-м — датчанин Кевин Магнуссен. В «Формуле-1».
Шумахер провел 42 гонки, в которых дважды финишировал в очковой зоне.
Хюлькенбергу 35 лет, в «Формуле-1» он дебютировал в 2010 году за команду «Уильямс», после выступал за «Форс Индию», «Заубер» и «Рено». Последний полноценный сезон он провел в 2019 году. В 2020 и 2022 годах он на пару гонок подменял одного из основных пилотов в командах «Рейсинг пойнт» и «Астон Мартин». Всего на его счету в «Формуле-1» 181 гонка, лучшим финишем немца является четвертое место.