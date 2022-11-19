Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Абу-Даби «Формулы-1»

Ферстаппен показал время 1 минута 23,824 секунды. Вторым стал партнер нидерландца по команде мексиканец Серхио Перес (отставание 0,228 секунды). Замкнул тройку монегаск Шарль Леклер (+0,268) из «Феррари».

В десятку лучших пилотов по итогам квалификации также вошли: 4. Карлос Сайнс («Феррари»); 5. Льюис Хэмилтон («Мерседес»); 6. Джордж Расселл («Мерседес»); 7. Ландо Норрис («Макларен»); 8. Эстебан Окон («Альпин»); 9. Себастьян Феттель («Астон Мартин»); 10. Даниэль Риккьярдо («Макларен»).