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17«Динамо» и ЦСКА ярко завершили первую часть ЧР
19:54 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Абу-Даби «Формулы-1»

Действующий чемпион «Формулы-1» Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» стал победителем квалификации заключительного этапа чемпионата — Гран-при Абу-Даби, который проходит на трассе «Яс Марина».

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Источник: Reuters

Ферстаппен показал время 1 минута 23,824 секунды. Вторым стал партнер нидерландца по команде мексиканец Серхио Перес (отставание 0,228 секунды). Замкнул тройку монегаск Шарль Леклер (+0,268) из «Феррари».

В десятку лучших пилотов по итогам квалификации также вошли: 4. Карлос Сайнс («Феррари»); 5. Льюис Хэмилтон («Мерседес»); 6. Джордж Расселл («Мерседес»); 7. Ландо Норрис («Макларен»); 8. Эстебан Окон («Альпин»); 9. Себастьян Феттель («Астон Мартин»); 10. Даниэль Риккьярдо («Макларен»).

Гонка пройдет в воскресенье и начнется в 16:00 мск.

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