Ферстаппен выиграл последнюю гонку сезона «Формулы-1»

Вслед за действующим чемпионом финишировал пилот «Феррари» монегаск Шарль Леклер (отставание — 8,771 секунды). Замкнул тройку лучших партнер Ферстаппена по «Ред Булл» мексиканец Серхио Перес (+10,093). В том же порядке гонщики расположились в личном зачете по итогам сезона 2022 года.

Семикратный чемпион «Формулы-1» британец Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» сошел с трассы на предпоследнем круге.

Очки по итогам гонки также набрали: 4. Карлос Сайнс («Феррари»), 5. Джордж Расселл («Мерседес»), 6. Ландо Норрис («Макларен»), 7. Эстебан Окон («Альпин»), 8. Лэнс Стролл («Астон Мартин»), 9. Даниэль Риккьярдо («Макларен»), 10. Себастьян Феттель («Астон Мартин»).