Ферстаппен выиграл последнюю гонку сезона «Формулы-1»
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Нидерландец Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» выиграл заключительный этап чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Абу-Даби, который прошел на трассе «Яс Марина».
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Нидерландец Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» выиграл заключительный этап чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Абу-Даби, который прошел на трассе «Яс Марина».
Вслед за действующим чемпионом финишировал пилот «Феррари» монегаск Шарль Леклер (отставание — 8,771 секунды). Замкнул тройку лучших партнер Ферстаппена по «Ред Булл» мексиканец Серхио Перес (+10,093). В том же порядке гонщики расположились в личном зачете по итогам сезона 2022 года.
Семикратный чемпион «Формулы-1» британец Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» сошел с трассы на предпоследнем круге.
Очки по итогам гонки также набрали: 4. Карлос Сайнс («Феррари»), 5. Джордж Расселл («Мерседес»), 6. Ландо Норрис («Макларен»), 7. Эстебан Окон («Альпин»), 8. Лэнс Стролл («Астон Мартин»), 9. Даниэль Риккьярдо («Макларен»), 10. Себастьян Феттель («Астон Мартин»).
Гонка в Абу-Даби стала последней в карьере для немецкого пилота «Астон Мартин» Себастьяна Феттеля. За карьеру Феттель четырежды становился чемпионом «Формулы-1» (2010−2013), выиграл 53 гонки и 122 раза поднимался на подиум. По количеству побед он уступает только британцу Льюису Хэмилтону (103) и немцу Михаэлю Шумахеру (91).