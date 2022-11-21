Объявлено имя нового пилота «Уильямс» в новом сезоне «Формулы-1»
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Американец Логан Сарджент будет пилотом команды «Формулы-1» «Уильямс» в 2023 году, сообщает официальный сайт британской «конюшни».
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Американец Логан Сарджент будет пилотом команды «Формулы-1» «Уильямс» в 2023 году, сообщает официальный сайт британской «конюшни».
В следующем сезоне Сарджент будет напарником таиландца Алекса Албона вместо канадца Николаса Латифи. Он станет первым американским гонщиком «Формулы-1» с 2015 года.
«Это огромная честь и сбывшаяся мечта — получить возможность соревноваться в “Формуле-1” с “Уильямс”. Я готов и рад быть частью этого приключения, поскольку команда стремится прогрессировать», — сказал Сарджент.
В текущем сезоне 21-летний Сарджент занял четвертое место в чемпионате «Формулы-2» и набрал достаточно баллов для получения суперлицензии.