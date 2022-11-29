Официально: Бинотто покидает пост руководителя «Феррари»

Скудерия приняла отставку 53-летнего специалиста, о чем сообщила на официальном сайте. Бинотто продолжит выполнять свои обязанности до 31 декабря, после чего покинет «Феррари».

Имя нового руководителя команды будет названо позднее. По слухам, им может стать глава «Альфа Ромео» Фредерик Вассер.