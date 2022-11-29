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14:03 (мск), источник: Sport24

Официально: Бинотто покидает пост руководителя «Феррари»

Маттиа Бинотто покидает пост руководителя «Феррари».

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Источник: Reuters

Скудерия приняла отставку 53-летнего специалиста, о чем сообщила на официальном сайте. Бинотто продолжит выполнять свои обязанности до 31 декабря, после чего покинет «Феррари».

Имя нового руководителя команды будет названо позднее. По слухам, им может стать глава «Альфа Ромео» Фредерик Вассер.

В сезоне-2022 «Феррари» заняла второе место в Кубке конструкторов, уступив более 200 очков «Ред Буллу».

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