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14:16 (мск), источник: Sports.Ru

«Феррари» прекратила сотрудничество с Шумахером

«Феррари» объявила о завершении сотрудничества с Миком Шумахером. Решение было принято совместно.

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Источник: AP 2022

Мик являлся гонщиком Академии «Феррари» на протяжении четырех лет. В 2019-м Шумахер вступил в программу Скудерии, дебютировал в «Формуле-2», на следующий сезон взял титул, а в последние два года выступал в «Формуле-1» за «Хаас». Кроме этого, Мик занимал должность резервного пилота «Феррари».

Контракт немецкого гонщика с «Хаасом» также не был продлен, в 2023-м его заменит Нико Хюлькенберг.

«Скудерия “Феррари” благодарит Мика за эти четыре года и многие километры, которые мы проехали вместе, и желает ему всего наилучшего в будущем», — говорится в заявлении команды.

Предполагается, что Шумахер станет запасным пилотом «Мерседеса».

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