«Феррари» прекратила сотрудничество с Шумахером

Мик являлся гонщиком Академии «Феррари» на протяжении четырех лет. В 2019-м Шумахер вступил в программу Скудерии, дебютировал в «Формуле-2», на следующий сезон взял титул, а в последние два года выступал в «Формуле-1» за «Хаас». Кроме этого, Мик занимал должность резервного пилота «Феррари».

Контракт немецкого гонщика с «Хаасом» также не был продлен, в 2023-м его заменит Нико Хюлькенберг.

«Скудерия “Феррари” благодарит Мика за эти четыре года и многие километры, которые мы проехали вместе, и желает ему всего наилучшего в будущем», — говорится в заявлении команды.