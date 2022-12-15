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15:07 (мск), источник: ТАСС

Мик Шумахер станет резервным пилотом команды «Формулы-1» «Мерседес» в 2023 году

Основными пилотами команды являются Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл.

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Источник: Официальный сайт команды "Мерседес"

ТАСС, 15 декабря. Сын семикратного чемпиона мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» немца Михаэля Шумахера Мик Шумахер будет резервным пилотом команды «Мерседес» в 2023 году. Об этом в четверг сообщила пресс-служба «Мерседеса».

Основными пилотами команды являются британские гонщики Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл.

Мику Шумахеру 23 года, с декабря 2020 года он выступал за команду «Хаас». Он является чемпионом «Формулы-2» и европейской «Формулы-3». В 2021 году партнером Шумахера по команде был россиянин Никита Мазепин, в 2022-м — датчанин Кевин Магнуссен. В «Формуле-1» Шумахер провел 42 гонки, в которых дважды финишировал в очковой зоне.

Михаэль Шумахер семь раз становился чемпионом «Формулы-1», дважды в составе «Бенеттона» (1994, 1995) и пять раз в составе «Феррари» (2000−2004). Шумахер выступал за «Мерседес» в последние годы карьеры (2010−2012).

В прошедшем сезоне «Мерседес» занял третье место в Кубке конструкторов.

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