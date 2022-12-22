«Феррари» презентует болид на сезон-2023 14 февраля
«Феррари» представит свою новую машину на следующий сезон 14 февраля в Маранелло, сообщает пресс-служба команды Формулы-1.
«Феррари» представит свою новую машину на следующий сезон 14 февраля в Маранелло, сообщает пресс-служба команды Формулы-1.
Официальное имя болида с внутренним индексом 675 пока не названо. Сразу после презентации должна пройти первая обкатка автомобиля.
Гонщиками «Феррари» третий год подряд будут Шарль Леклер и Карлос Сайнс.
Ранее дату презентации своего нового болида объявил «Астон Мартин». Мероприятие пройдет 13 февраля.