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17:12 (мск), источник: Sport24

«Феррари» презентует болид на сезон-2023 14 февраля

«Феррари» представит свою новую машину на следующий сезон 14 февраля в Маранелло, сообщает пресс-служба команды Формулы-1.

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Официальное имя болида с внутренним индексом 675 пока не названо. Сразу после презентации должна пройти первая обкатка автомобиля.

Гонщиками «Феррари» третий год подряд будут Шарль Леклер и Карлос Сайнс.

Ранее дату презентации своего нового болида объявил «Астон Мартин». Мероприятие пройдет 13 февраля.

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