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20:57 (мск), источник: Чемпионат.com

Саудовская Аравия попыталась купить Формулу-1 за $ 20 млрд

Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии подал заявку на покупку Формулы-1 у компании Liberty Media, сообщает Bloomberg.

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Источник: Reuters

Как сообщает источник, представители Саудовской Аравии предложили владельцам Формулы-1 $ 20 млрд, однако предложение было сразу же отклонено.

Liberty Media приобрела Формулу-1 в 2016 году за $ 4,4 млрд. После передачи коммерческих прав нынешним владельцам чемпионат вступил в период быстрого роста.

В настоящий момент стоимость Формулы-1 оценивается в $ 12,3 млрд, что вдвое превышает стоимость, которая была определена четыре года назад.

Ранее в Саудовской Аравии заявляли, что хотели бы перенести базу одной из команд на территорию своей страны. Предполагается, что речь может идти о «Макларене».

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