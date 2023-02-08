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17:41 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Глава FIA отказался от непосредственного участия в управлении «Формулой-1»

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Президент Международной автомобильной федерации (FIA) Мохаммед бин Сулайем принял решение отказаться от ежедневного участия в управлении «Формулой-1».

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Источник: Спорт РИА Новости

В понедельник бин Сулайем направил соответствующее письмо в адрес руководителей команд «Формулы-1». Вместо него курировать «королевские гонки» будет директор FIA по одноместным автомобилям Николас Томбазис. При этом бин Сулайем по-прежнему будет участвовать в принятии ключевых решений и заниматься стратегическими вопросами, а Томбазис станет основным контактным лицом для команд.

«Президент FIA обладает широкими полномочиями, которые охватывают весь мировой автоспорт. Теперь, когда структурная реорганизация в “Формуле-1” завершена, это естественный следующий шаг», — цитирует Autosport представителя федерации.

Сезон-2023 в «Формуле-1» начнется Гран-при Бахрейна, который пройдет на трассе «Сахир» с 3 по 5 марта.

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