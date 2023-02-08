Глава FIA отказался от непосредственного участия в управлении «Формулой-1»

В понедельник бин Сулайем направил соответствующее письмо в адрес руководителей команд «Формулы-1». Вместо него курировать «королевские гонки» будет директор FIA по одноместным автомобилям Николас Томбазис. При этом бин Сулайем по-прежнему будет участвовать в принятии ключевых решений и заниматься стратегическими вопросами, а Томбазис станет основным контактным лицом для команд.