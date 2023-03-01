ФИА снова ужесточила требования для гонщиков из России и Беларуси

В новой редакции документа, опубликованной на официальном сайте ФИА, указано, что теперь пилоты, выступающие под двойным гражданством, вновь обязаны подписывать специальный документ ФИА, в котором они «принимают к сведению», что организация выступает против действий Российской Федерации на Украине.

В середине февраля ФИА опубликовала поправки к требованиям по допуску россиян и белорусов, отметив, что лицам с двойным гражданством не требуется подписывать специальный документ, однако всего через две недели изменила свою позицию и вновь начала требовать от спортсменов подписания специальных бумаг.