Европейский суд разрешил Никите Мазепину выступать в Формуле-1 и других гоночных сериях

Россиянин остаётся под санкциями, однако по решению суда ограничительные меры не касаются его профессиональной деятельности как гонщика.

Ему разрешено выступать в Формуле-1 и любых других чемпионатах, чьи этапы проводятся в том числе на территории Евросоюза, разрешено въезжать в Евросоюз для исполнения своей профессиональной деятельности.

Ему также разрешено заключать контракты спонсорами, однако эти спонсоры не должны иметь отношения к его отцу Дмитрию Мазепину. При участии в гонках он будет обязан выступать под нейтральным флагом, а также подписать документ ФИА о «нейтральности».