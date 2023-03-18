Серхио Перес стал победителем квалификации Гран-при Саудовской Аравии «Формулы-1»
Второе место занял Шарль Леклер, третье — Фернандо Алонсо.
Второе место занял Шарль Леклер, третье — Фернандо Алонсо.
ТАСС, 18 марта. Мексиканский пилот команды «Ред Булл» Серхио Перес в субботу стал победителем квалификации второго этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» — Гран-при Саудовской Аравии.
Перес проехал лучший круг за 1 минуту 28,265 секунды. Второе место занял монегаск Шарль Леклер из «Феррари» (отставание 0,155 секунды). Тройку лучших замкнул испанец Фернандо Алонсо, выступающий за «Астон Мартин» (+0,465).
Гонка Гран-при Саудовской Аравии пройдет в воскресенье, начало — в 20:00 мск.