Перес выиграл Гран-при Саудовской Аравии, Алонсо оштрафовали и лишили 100-го подиума

Второе место занял действующий чемпион «Формулы-1» Макс Ферстаппен (отставание 5,355 секунды) из «Ред Булл», который также показал лучшее время на круге. Третьим финишировал испанский пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо, но после гонки ему назначили 10-секундный штраф и он опустился на четвертую позицию (+30,728). Третьим стал британец Джордж Расселл из «Мерседеса» (+25,866). Для Алонсо подиум мог стать сотым в «Формуле-1».