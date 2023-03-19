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22:08 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Перес выиграл Гран-при Саудовской Аравии, Алонсо оштрафовали и лишили 100-го подиума

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Мексиканский пилот «Ред Булл» Серхио Перес стал победителем второго этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Саудовской Аравии, который прошел на ночной городской трассе в Джидде.

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Источник: РИА "Новости"

Второе место занял действующий чемпион «Формулы-1» Макс Ферстаппен (отставание 5,355 секунды) из «Ред Булл», который также показал лучшее время на круге. Третьим финишировал испанский пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо, но после гонки ему назначили 10-секундный штраф и он опустился на четвертую позицию (+30,728). Третьим стал британец Джордж Расселл из «Мерседеса» (+25,866). Для Алонсо подиум мог стать сотым в «Формуле-1».

Очки по итогам гонки также набрали: 5. Льюис Хэмилтон («Мерседес»); 6. Карлос Сайнс («Феррари»); 7. Шарль Леклер («Феррари»); 8. Эстебан Окон («Альпин»); 9. Пьер Гасли («Альпин»); 10. Кевин Магнуссен («Хаас»).

Алонсо, вышедший на первое место после старта, по ходу гонки также отбыл пятисекундный штраф в боксах за неправильное расположение болида на решетке. На 18-м круге его партнер по команде канадец Лэнс Стролл сошел из-за технических проблем. Также не смог закончить гонку таиландский пилот «Уильямса» Александер Албон.

Следующий этап «Формулы-1» пройдет в австралийском Мельбурне с 31 марта по 2 апреля.

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