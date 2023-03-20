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09:42 (мск), источник: Спорт РИА Новости

FIA вернула Алонсо третье место Гран-при Саудовской Аравии и сотый подиум

Гонщику «Астон Мартин» Алонсо вернули третье место на Гран-при Саудовской Аравии.

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Источник: Reuters

Международная автомобильная федерация (FIA) вернула пилоту команды «Формулы-1» «Астон Мартин» Фернандо Алонсо третье место на подиуме в гонке Гран-при Саудовской Аравии.

Алонсо финишировал третьим, несмотря на пятисекундный штраф в начале заезда за неправильное расположение машины на стартовой решетке. Испанец отпраздновал 100-й подиум в карьере, но стало известно, что к результату добавили 10 секунд за неправильное отбывание штрафа. Двукратный чемпион мира опустился на четвертую позицию в итоговом протоколе. В «Астон Мартин» подали протест.

«Изучив представленные видеодоказательства и заслушав мнение представителя команды “Астон Мартин” и членов FIA, мы пришли к выводу, что наше первоначальное решение о наложении штрафа на автомобиль номер 14, принадлежащий Алонсо, необходимо отменить. Поступили соответствующим образом», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте FIA.

Алонсо вернул себе третье место в гонке и получит за выступление 15 очков вместо 12.

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