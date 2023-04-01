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12:28 (мск), источник: ТАСС

Ферстаппен стал победителем квалификации Гран-при Австралии «Формулы-1»

Второе и третье места заняли пилоты «Мерседеса» — британцы Джордж Расселл и Льюис Хэмилтон.

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Источник: Reuters

ТАСС, 1 апреля. Нидерландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен в субботу стал победителем квалификации третьего этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» — Гран-при Австралии.

Ферстаппен проехал лучший круг за 1 минуту 16,732 секунды. Второе место занял британец Джордж Расселл, выступающий за «Мерседес» (отставание — 0,236 секунды). Тройку лучших замкнул его партнер по команде и соотечественник Льюис Хэмилтон (+0,372).

Гонка Гран-при Австралии пройдет в воскресенье, начало в 08:00 мск.

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