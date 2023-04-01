Ферстаппен стал победителем квалификации Гран-при Австралии «Формулы-1»
Второе и третье места заняли пилоты «Мерседеса» — британцы Джордж Расселл и Льюис Хэмилтон.
Второе и третье места заняли пилоты «Мерседеса» — британцы Джордж Расселл и Льюис Хэмилтон.
ТАСС, 1 апреля. Нидерландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен в субботу стал победителем квалификации третьего этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» — Гран-при Австралии.
Ферстаппен проехал лучший круг за 1 минуту 16,732 секунды. Второе место занял британец Джордж Расселл, выступающий за «Мерседес» (отставание — 0,236 секунды). Тройку лучших замкнул его партнер по команде и соотечественник Льюис Хэмилтон (+0,372).
Гонка Гран-при Австралии пройдет в воскресенье, начало в 08:00 мск.