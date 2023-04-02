Ферстаппен выиграл гонку Гран-при Австралии, которая трижды прерывалась красными флагами
Вторым финишировал британец Льюис Хэмилтон, третьим — испанец Фернандо Алонсо.
Вторым финишировал британец Льюис Хэмилтон, третьим — испанец Фернандо Алонсо.
ТАСС, 2 апреля. Нидерландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен в воскресенье стал победителем гонки Гран-при Австралии — третьего этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» сезона 2023 года.
Второе место занял британец Льюис Хэмилтон, выступающий за «Мерседес». Тройку лучших замкнул испанец Фернандо Алонсо из команды «Астон Мартин».
Гонка трижды прерывалась красными флагами из-за аварий.
Следующий этап пройдет в Азербайджане с 28 по 30 апреля.