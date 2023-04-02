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11:20 (мск), источник: ТАСС

Ферстаппен выиграл гонку Гран-при Австралии, которая трижды прерывалась красными флагами

Вторым финишировал британец Льюис Хэмилтон, третьим — испанец Фернандо Алонсо.

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Источник: Reuters

ТАСС, 2 апреля. Нидерландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен в воскресенье стал победителем гонки Гран-при Австралии — третьего этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» сезона 2023 года.

Второе место занял британец Льюис Хэмилтон, выступающий за «Мерседес». Тройку лучших замкнул испанец Фернандо Алонсо из команды «Астон Мартин».

Гонка трижды прерывалась красными флагами из-за аварий.

Следующий этап пройдет в Азербайджане с 28 по 30 апреля.

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