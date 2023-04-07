Район Керпена, в котором вырос Михаэль Шумахер, снесут

Посёлок Манхайм, в котором проживают всего 12 человек, снесут для того, чтобы освободить место для крупнейшей в Германии угольной шахты.

При этом, как сообщают СМИ, некоторые места останутся нетронутыми, в том числе дом, где прошло детство Шумахера, и легендарная картинговая трасса, где он оттачивал своё мастерство. Помимо этого, нетронутой при сносе останется церковь.

При этом картинговая трасса будет модернизирована до уровня международных гонок и защищена от сноса.