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01:06 (мск), источник: Чемпионат.com

Район Керпена, в котором вырос Михаэль Шумахер, снесут

Район города Керпен в Германии, в котором вырос семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер, будет снесён, сообщает GPFans.

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Источник: AP 2022

Посёлок Манхайм, в котором проживают всего 12 человек, снесут для того, чтобы освободить место для крупнейшей в Германии угольной шахты.

При этом, как сообщают СМИ, некоторые места останутся нетронутыми, в том числе дом, где прошло детство Шумахера, и легендарная картинговая трасса, где он оттачивал своё мастерство. Помимо этого, нетронутой при сносе останется церковь.

При этом картинговая трасса будет модернизирована до уровня международных гонок и защищена от сноса.

Напомним, в декабре 2013 года Михаэль Шумахер получил серьёзную травму головного мозга на горнолыжном курорте. С тех пор информация о его состоянии здоровья скрывается.

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