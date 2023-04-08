Хорнер недоволен решением проводить спринтерскую гонку в Азербайджане

С точки зрения болельщика, это будет одно из самых захватывающих событий, но для нас это огромный риск разбить машину и потерять деньги. Одной гонки в Азербайджане уже достаточно, так что две — скорее повод для беспокойства", — приводит слова Кристиана Хорнера SoyMotor.