Хорнер недоволен решением проводить спринтерскую гонку в Азербайджане
Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер выразил недовольство в связи с решением руководства Формулы-1 провести спринтерскую гонку на Гран-при Азербайджана.
Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер выразил недовольство в связи с решением руководства Формулы-1 провести спринтерскую гонку на Гран-при Азербайджана.
"Реальность такова, что проводить первую спринтерскую гонку сезона на такой уличной трассе, как Баку, абсолютно нелепо.
С точки зрения болельщика, это будет одно из самых захватывающих событий, но для нас это огромный риск разбить машину и потерять деньги. Одной гонки в Азербайджане уже достаточно, так что две — скорее повод для беспокойства", — приводит слова Кристиана Хорнера SoyMotor.
Напомним, в сезоне-2023 состоится сразу шесть спринтерских гонок. Они пройдут на этапах в Баку, Австрии, Бельгии, Бразилии, Остине и Катаре. Это будет первый сезон в истории, в котором пройдёт столь большое количество спринтов.