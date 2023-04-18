Источник: «Астон Мартин» может использовать моторы «Хонды» в 2026 году

Как сообщает источник, команда Лоуренса Стролла нацелена на борьбу за титул в ближайшие годы. а использование моторов «Мерседеса» может осложнить эту задачу, поскольку в таком случае британскому коллективу будет необходимо оказаться впереди заводской команды «Мерседеса», что достаточно сложно в нынешних реалиях Формулы-1.

В частности, помочь в заключении соглашения с «Хондой» могут старые связи нынешнего генерального директора команды Мартина Уитмарша, работавшего в «Макларене» во времена, когда «Хонда» поставляла двигатели этой команде.