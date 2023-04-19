Скандал в Германии с «первым интервью» Шумахера спустя 10 лет после трагедии

Die Aktuelle опубликовал двухстраничное «эксклюзивное интервью» с Шумахером спустя 10 лет после того, как спортсмен в результате несчастного случая получил тяжелую травму головы, преподнеся его как настоящую сенсацию, как «первое интервью» Михаэля с тех пор как он перестал появляться на публике.
«Мы спросили его, как он на самом деле себя чувствует. Наконец, спустя десять лет после его трагической аварии на лыжах, мы получаем ответы», — написано в начале статьи. Обман с использованием искусственного интеллекта раскрывается только в самом последнем абзаце «интервью».
Семья Шумахера еще не высказалась по поводу произошедшего, хотя есть предположение, что Die Aktuelle предстоит столкнуться с судебным иском.
29 декабря 2013 года Шумахер с сыном и его друзьями выехал на горнолыжную трассу курорта Мерибель во французских Альпах. Михаэль выехал за пределы трассы и около 20 метров проехал по неподготовленному склону. Споткнувшись о невидимый под свежевыпавшим снегом камень, он упал и ударился головой о выступ скалы. Первые сообщения были о несерьезном характере травмы, однако уже во время транспортировки на вертолете произошел коллапс, и пришлось совершить вынужденную посадку для того, чтобы подключить Шумахера к аппарату искусственной вентиляции легких. Шумахеру были проведены две нейрохирургические операции, и он был введен в искусственную кому, из которой спортсмена в итоге вывели. С тех пор о состоянии здоровья Михаэля мало что известно. В сентябре 2021 года на стриминговой платформе Netflix вышел документальный фильм, в котором жена и сын Шумахера подтвердили, что он не способен к самостоятельному передвижению и полноценному общению с окружающими.