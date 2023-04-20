СМИ раскрыли состояние Хорнера — оно в 20 раз меньше, чем у Вольфа
Британское издание The Sun раскрыло состояние, которое заработал руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер за свою карьеру.
Британское издание The Sun раскрыло состояние, которое заработал руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер за свою карьеру.
Как информирует источник, состояние британского функционера оценивается чуть более чем в $ 50 млн.
Это в 20 раз меньше, чем заработал руководитель «Мерседеса» Тото Вольф, — ранее журнал Forbes внёс Тото в свой список как спортивного деятеля, состояние которого превышает $ 1 млрд.
В отличие от Хорнера, Вольф является не только руководителем команды, но и владельцем одной трети акций «Мерседеса», наряду с материнской компанией Mercedes-Benz — Daimler и INEOS.
Самым «бедным» среди руководителей команд по версии The Sun является босс «Астон Мартин» Майк Крак — его состояние оценивается всего в $ 1 млн.