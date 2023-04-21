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01:02 (мск), источник: Чемпионат.com

«Любого можно победить». Квят высказался о Ферстаппене

Российский экс-пилот Формулы-1, гонщик команды WEC «Према» Даниил Квят высказался о двукратном чемпионе мира пилоте «Ред Булл» Максе Ферстаппене.

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Источник: Reuters

«Все, кого приводит “Ред Булл” в Формулу-1, воспринимаются как будущие чемпионы. Предполагалось, что мы будем партнёрами по команде, и для меня он был тем, кого я должен победить. Но затем я получил повышение в “Ред Булл”, так что, к сожалению, с ним я не выступал. Но, конечно, он выдающийся гонщик, очень быстрый пилот, отлично сражается колесо в колесо — в этом он, возможно, сильнее всех. Но в то же время я думаю, что в определённых условиях любого можно победить. Команда даёт ему всё необходимое», — сказал Даниил Квят в эфире подкаста Track Limits.

Напомним, в нынешнем сезоне Квят выступает в WEC в составе команды «Према» в категории LMP2.

Даниил Квят выступал в Формуле-1 с 2014 по 2020 год, пропустив сезон-2018. Лучшим результатом российского гонщика стало второе место на Гран-при Венгрии 2015 года — тогда он выступал за «Ред Булл» в паре с австралийцем Даниэлем Риккардо. В том же сезоне Даниил занял лучшее для себя место по итогам сезона, став седьмым в личном зачёте.

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