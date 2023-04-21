«Любого можно победить». Квят высказался о Ферстаппене

«Все, кого приводит “Ред Булл” в Формулу-1, воспринимаются как будущие чемпионы. Предполагалось, что мы будем партнёрами по команде, и для меня он был тем, кого я должен победить. Но затем я получил повышение в “Ред Булл”, так что, к сожалению, с ним я не выступал. Но, конечно, он выдающийся гонщик, очень быстрый пилот, отлично сражается колесо в колесо — в этом он, возможно, сильнее всех. Но в то же время я думаю, что в определённых условиях любого можно победить. Команда даёт ему всё необходимое», — сказал Даниил Квят в эфире подкаста Track Limits.