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18:35 (мск), источник: Sports.Ru

«Формула-1» собирается формировать календарь сезона-2024 по территориальному признаку мест проведения Гран-при

Руководство «Формулы-1» работает над оптимизацией формирования календаря чемпионата на сезон-2024.

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Источник: AP 2022

Как сообщается, рассматриваются варианты, чтобы проводить большинство этапов, формируя календарь по территориальному признаку места проведения Гран-при.

Например, в «Ф-1» рассматривают вариант проведения подряд гонок в Австралии, Китае и Японии. Для этого руководству «Ф-1» предстоит убедить организаторов Гран-при Японии на смену даты и перенос этапа на весеннюю часть чемпионата.

Рассматривается и вопрос переноса старта сезон-2024 в Саудовскую Аравию. Гран-при Бахрейна в этом случае будет перенесен на более поздний срок, чтобы не проводить гонку во время Рамадана.

Организаторами также уже рассматривался вариант проведения подряд гонок в Канаде и в Майами, чтобы не возвращаться в Европу между этапами. Организаторы Гран-при Канады не против такого варианта, однако, как сообщается, они не хотят перемещать дату проведения гонки с июня на другой месяц.

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