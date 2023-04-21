«Формула-1» собирается формировать календарь сезона-2024 по территориальному признаку мест проведения Гран-при
Руководство «Формулы-1» работает над оптимизацией формирования календаря чемпионата на сезон-2024.
Руководство «Формулы-1» работает над оптимизацией формирования календаря чемпионата на сезон-2024.
Как сообщается, рассматриваются варианты, чтобы проводить большинство этапов, формируя календарь по территориальному признаку места проведения Гран-при.
Например, в «Ф-1» рассматривают вариант проведения подряд гонок в Австралии, Китае и Японии. Для этого руководству «Ф-1» предстоит убедить организаторов Гран-при Японии на смену даты и перенос этапа на весеннюю часть чемпионата.
Рассматривается и вопрос переноса старта сезон-2024 в Саудовскую Аравию. Гран-при Бахрейна в этом случае будет перенесен на более поздний срок, чтобы не проводить гонку во время Рамадана.
Организаторами также уже рассматривался вариант проведения подряд гонок в Канаде и в Майами, чтобы не возвращаться в Европу между этапами. Организаторы Гран-при Канады не против такого варианта, однако, как сообщается, они не хотят перемещать дату проведения гонки с июня на другой месяц.