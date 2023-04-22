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18:48 (мск), источник: ТАСС

Автогонщик Мазепин через суд хочет добиться отмены введенных против него Канадой санкций

Спортсмен считает, что не имеет никакого отношения к событиям на Украине, из-за чего против него и были введены ограничения.

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Источник: Reuters

ОТТАВА, 22 апреля. /ТАСС/. Российский автогонщик Никита Мазепин через Федеральный суд Канады намерен добиваться того, чтобы власти страны отменили введенные в отношении него санкции. Об этом в субботу сообщило агентство Canadian Press.

По его данным, Мазепин считает, что не имеет никакого отношения к событиям на Украине, из-за чего против него и были введены рестрикции. Также отмечается, что канадские санкции могут помешать спортсмену вернуться в «Формулу-1».

Агентство также сообщило, что в декабре прошлого года Мазепин пробовал напрямую через МИД Канады снять введенные в отношении него ограничения, но в течение положенных в таких случаях 90 дней так и не получил ответа от внешнеполитического ведомства. Канадский МИД отказался комментировать любую информацию, связанную с санкциями в отношении Мазепина.

2 марта стало известно, что Европейский суд юстиции разрешил Мазепину въезд на территорию Евросоюза для участия в «Формуле-1», в других чемпионатах под эгидой Международной автомобильной федерации (FIA), тренировках, занятиях, а также для продления суперлицензии FIA и прохождения медицинского обследования по требованию организации.

Единственный сезон в «Формуле-1» Мазепин провел в 2021 году в составе команды «Хаас». Лучшим результатом гонщика стало 14-е место. 5 марта 2022 года «Хаас» объявил о расторжении контракта с Мазепиным из-за ситуации на Украине. Позднее против гонщика ввела санкции Великобритания, также он был включен в санкционный список ЕС.

1 марта 2022 года Международная автомобильная федерация разрешила российским и белорусским гонщикам выступать в соревнованиях только под нейтральным флагом и при условии подписания особого документа, в котором прописаны ограничения для пилотов.

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