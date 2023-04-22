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20:23 (мск), источник: Газета.Ру

Die Aktuelle уволил главреда за интервью искусственного интеллекта под видом Шумахера

Немецкий журнал Die Aktuelle уволил главного редактора Анне Хофманн за вымышленное интервью с семикратным чемпионом «Формулы-1» Михаэлем Шумахером.

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Источник: AP 2022

Как информирует RacingNews365, журналистка под видом слов немецкого гонщика выдала текст, сгенерированный нейросетью.

Данный материал вышел с заголовком: «Михаэль Шумахер, первое интервью, мировая сенсация». Родственники легендарного спортсмена готовили обращение в суд.

Управляющий директор медиагруппы Funke Бьянка Полман заявила, что Анне Хофманн будет уволена после выхода этого текста и принесла извинения читателям и семье Михаэля Шумахера.

Напомним, что Шумахер в 2013 году получил черепно-мозговую травму во время катания на горных лыжах во Франции. В 2014 году врачи вывели его из комы, после чего спортсмену был назначен курс реабилитации.

Ранее сообщалось, что автогонщик Хулио Сесар Кастрильо и его штурман Франсиско Хавьер Альварес погибли в результате аварии во время ралли Вилья-де Тинео в Испании.

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