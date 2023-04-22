Die Aktuelle уволил главреда за интервью искусственного интеллекта под видом Шумахера

Управляющий директор медиагруппы Funke Бьянка Полман заявила, что Анне Хофманн будет уволена после выхода этого текста и принесла извинения читателям и семье Михаэля Шумахера.

Напомним, что Шумахер в 2013 году получил черепно-мозговую травму во время катания на горных лыжах во Франции. В 2014 году врачи вывели его из комы, после чего спортсмену был назначен курс реабилитации.