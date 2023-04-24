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20:00 (мск), источник: Чемпионат.com

Источник: в «Феррари» недовольны Карлосом Сайнсом

Будущее испанского гонщика «Феррари» Карлоса Сайнса в итальянской команде находится под угрозой.

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Источник: Reuters

Как сообщает Crash, и команда, и его партнёр по команде Шарль Леклер недовольны выступлениями испанца.

Итальянская команда «сыта по горло его оправданиями». «Феррари» хочет, чтобы Сайнс побеждал на трассе, а не за её пределами. Утверждается, что недовольство выступлениями Сайнса копилось уже некоторое время. Он не оправдывает их ожидания и не становится звёздным гонщиком.

Помимо этого, сообщается, что давление на Сайнса растёт отчасти из-за его партнёра по команде Леклера. Монегасский гонщик очень зол, потому что Сайнс не помог команде набрать очки на Гран-при Австралии.

На данный момент Сайнc занимает пятое место в общем зачёте с 20 очками против 38 у занимающего четвёртое место Льюиса Хэмилтона. Лидером является пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен с 69 очками.

Следующий этап Формулы-1 состоится в Баку (Азербайджан) и пройдёт с 28 по 30 апреля.

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