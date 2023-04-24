Источник: в «Феррари» недовольны Карлосом Сайнсом

Как сообщает Crash, и команда, и его партнёр по команде Шарль Леклер недовольны выступлениями испанца.

Итальянская команда «сыта по горло его оправданиями». «Феррари» хочет, чтобы Сайнс побеждал на трассе, а не за её пределами. Утверждается, что недовольство выступлениями Сайнса копилось уже некоторое время. Он не оправдывает их ожидания и не становится звёздным гонщиком.

Помимо этого, сообщается, что давление на Сайнса растёт отчасти из-за его партнёра по команде Леклера. Монегасский гонщик очень зол, потому что Сайнс не помог команде набрать очки на Гран-при Австралии.

На данный момент Сайнc занимает пятое место в общем зачёте с 20 очками против 38 у занимающего четвёртое место Льюиса Хэмилтона. Лидером является пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен с 69 очками.