В Формуле-1 увеличили лимиты на элементы силовых установок на сезон-2023

На совещании было принято решение увеличить лимиты на элементы силовых установок. Таким образом, теперь команды смогут без штрафов использовать четыре двигателя внутреннего сгорания, четыре турбины и по четыре тепловых и кинетических генератора. Ранее без штрафа можно было использовать три таких элемента.

Стоит отметить, что изменения не коснулись блока управляющей электроники, который разрешается использовать только дважды без угрозы штрафа. Так, пилот «Феррари» Шарль Леклер уже превысил данный лимит и был оштрафован на десять позиций на стартовой решётке перед Гран-при Саудовской Аравии.