В команде поздравили Квята с днём рождения тортом в лицо

Не обошлось и без торта в лицо — этот элемент традиционных поздравлений исполнила напарница Квята по команде Дориан Пин.

Даниил Квят выступал в Формуле-1 с 2014 по 2020 год, пропустив сезон-2018. Лучшим результатом российского гонщика стало второе место на Гран-при Венгрии 2015 года — тогда он выступал за «Ред Булл» в паре с австралийцем Даниэлем Риккардо. В том же сезоне Даниил занял лучшее для себя место по итогам сезона, став седьмым в личном зачёте.