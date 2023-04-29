Пилот команды «Ред Булл» Перес выиграл спринт на Гран-при Азербайджана «Формулы-1»

ТАСС, 29 апреля. Мексиканский пилот команды «Ред Булл» Серхио Перес в субботу стал победителем спринта на четвертом этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» — Гран-при Азербайджана. Гонка прошла в субботу в Баку.

Второе место занял пилот «Феррари» Шарль Леклер из Монако. Третьим стал действующий чемпион мира нидерландец Макс Ферстаппен, выступающий за «Ред Булл». В нынешнем сезоне спринт не является квалификацией к основной гонке.