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17:18 (мск), источник: ТАСС

Пилот команды «Ред Булл» Перес выиграл спринт на Гран-при Азербайджана «Формулы-1»

Вторым стал Шарль Леклер, третьим — Макс Ферстаппен.

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Источник: Reuters

ТАСС, 29 апреля. Мексиканский пилот команды «Ред Булл» Серхио Перес в субботу стал победителем спринта на четвертом этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» — Гран-при Азербайджана. Гонка прошла в субботу в Баку.

Второе место занял пилот «Феррари» Шарль Леклер из Монако. Третьим стал действующий чемпион мира нидерландец Макс Ферстаппен, выступающий за «Ред Булл». В нынешнем сезоне спринт не является квалификацией к основной гонке.

Квалификацию к гонке, которая пройдет в воскресенье, выиграл Леклер. Вторым стартует Ферстаппен, третьим — Перес.

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